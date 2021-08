Pokemon Presents: seguite l'evento sul canale Twitch di Everyeye domani dalle 14:45

La redazione di Everyeye seguirà su Twitch tutti gli annunci attesi per l'evento Pokemon Presents del 18 agost. Lo show digitale approntato da The Pokemon Company promette di offrire tantissime informazioni e anticipazioni sui prossimi videogiochi in arrivo su Nintendo Switch.

Nel corso del Pokemon Presents di mercoledì 28 agosto, come descritto dall'azienda collegata a Nintendo, gli appassionati potranno aprire una finestra sui videogiochi a tema Pokemon che verranno commercializzati sulla console ibrida della casa di Kyoto da qui ai prossimi mesi.

L'appuntamento mediatico farà perciò da sfondo a un focus con maggiori dettagli e dei gameplay inediti su Leggende Pokemon Arceus, come pure sul doppio progetto dei rifacimenti di Pokemon Diamante e Perla, attesi in uscita sulla famiglia di piattaforme Switch con i nomi di Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente.

L'evento in questione si terrà alle ore 15:00, ma la nostra redazione darà inizio alle trasmissioni sin dalle ore 14:45 per prepararci al grande show e fare il punto della situazione. Appuntamento al pomeriggio di mercoledì 18 agosto, quindi, per scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di The Pokemon Company!

