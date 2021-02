Pokémon Presents: seguite l'evento con noi in diretta domani dalle ore 15:30

Dopo settimane di rumor e speculazioni, The Pokémon Company ha rotto gli indugi annuciando ufficialmente l'arrivo dell'evento Pokémon Presents, che verrà trasmesso in occasione delle celebrazioni del 25° anniversario della serie dedicata ai mostriciattoli di Nintendo.

Al momento non sappiamo quali annunci verranno fatti durante l'evento, ma sono in tanti ormai a sperare che Pokémon Diamante & Perla vengano finalmente presentati, specialmente dopo il susseguirsi di rumor al riguardo da ormai svariati mesi. Per scoprire se l'attesa verrà ripagata e per assistere a tutte le altre eventuali sorprese che Nintendo e The Pokémon Company potrebbero avere in serbo, vi invitiamo a seguire con noi l'evento di domani, venerdì 26 febbraio collegandovi al canale Twitch di Everyeye.it a partire dalle ore 15:30. Consigliamo a tutti di iscriversi al nostro canale in modo da poter interagire con la redazione e gli altri utenti che decideranno di assistere all'evento in nostra compagnia; attivando l'icona della campanella, inoltre, sarete in grado di ricevere le notifiche per non perdervi la nostra programmazione in streaming nelle prossime settimane.

Mancano insomma poche ore per sapere se Pokémon Diamante & Perla si faranno o meno. Voi cosa ne pensate? Game Freak è finalmente pronta ad annunciare il tanto atteso rifacimento dei due titoli pubblicati su Nintendo DS nel 2006?