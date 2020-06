Pokemon Presents: seguite con noi l'evento di domani su Twitch alle 14:30

Come ormai ben saprete, il Pokémon Presents della scorsa settimana si è chiuso con l'annuncio di un nuovo appuntamento fissato a domani, mercoledì 24 giugno 2020, durante il quale verrà ufficialmente svelato il prossimo grosso progetto legato all'iconico brand Nintendo.

Se siete curiosi di scoprire di cosa si tratta, vi invitiamo ad assistere a questo annuncio in nostra compagnia sul canale Twitch di Everyeye, dove seguiremo l'evento in diretta a partire dalle ore 14:30. Non sappiamo ancora nulla sui giochi che verranno annunciati tra poche ore, ma le ultime indiscrezioni vogliono che Nintendo stia per svelare al pubblico due nuovi Pokémon Let's Go, ovvero i remake di Diamante e Perla con una versione dedicata a Togepi ed una a Pichu.

Se i rumor dovessero rivelarsi affidabili, potremmo quindi assistere al lancio di un nuovo episodio "minore" della serie in attesa che GameFreak torni con un seguito con un maggior numero di contenuti che faccia da sequel di Spada e Scudo.

In attesa di scoprire domani le novità che Nintendo ha in serbo per noi, vi ricordiamo che a breve arriverà su Switch, Android e iOS il nuovo Pokémon Café Mix, un puzzle game free to start a base dei mostriciattoli tascabili.