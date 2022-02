Pokemon Presents: svelato il nuovo evento digitale, ecco la data e i primi dettagli

Nel pomeriggio del 24 febbraio, i rappresentanti di The Pokémon Company si riaffacciano sui social e sui forum di settore per annunciare un nuovo Pokemon Presents, l'ormai nota serie di appuntamenti mediatici (in streaming o registrati) con tante novità sui videogiochi e gli eventi a tema Pokemon.

Nel confermare l'arrivo di un nuovo Pokemon Presents, il colosso nipponico non entra nel merito delle sorprese previste ma si limita a precisare che l'evento durerà all'incirca 14 minuti, una durata che lascia presagire l'arrivo di non meno di due annunci riguardanti i videogiochi e le attività più dirimenti della serie Pokemon.

Con la roadmap 2022 di Pokemon GO già svelata, e l'inarrestabile ascesa di Leggende Pokemon Arceus confermata dalle vendite giapponesi (ma non solo), è però difficile intuire quali e quanti annunci verranno fatti nel corso di questo evento.

Per avere un quadro più chiaro della situazione, non ci resta che attendere il prossimo appuntamento mediatico che The Pokémon Company ha organizzato per la giornata di domenica 27 febbraio. L'evento si terrà a partire dalle ore 15:00 del fuso orario italiano con un video che, come di consueto, verrà trasmesso dai profili YouTube della compagnia in lingua inglese e giapponese.