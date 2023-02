Pokémon Presents, tante novità: DLC di Scarlatto e Violetto, e non solo!

Come promesso, Nintendo e The Pokémon Company hanno mandato in onda il Pokémon Presents per celebrare il Pokémon Day del 27 febbraio 2023. Tante le novità incentrate sui celebri mostri tascabili, collegate non solo ai videogiochi.

Oltre a confermare che i Campionati Mondiali Pokémon 2023 si terranno per la prima volta in Giappone, l'evento inizia con l'annuncio di Pokémon Trading Card Game Classic, che si presenta attraverso un elegante set da gioco. Ignoti per il momento data d'uscita e prezzi, ma per i fan del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon si tratta di un prodotto da tenere d'occhio. Spazio poi ad una nuova produzione Netflix, intitolata La Concierge Pokémon, per poi passare alle novità in termini di giochi.

Si parte con aggiornamenti per Pokémon Unite, entrato nel suo secondo anno di attività con oltre 100 milioni di download dal lancio ad oggi. Tra le ultime novità si segnala l'arrivo di Zacian tra i Pokémon giocabili oltre ad una nuova serie di eventi. Si passa subito dopo all'annuncio di nuovi contenuti sia per Pokémon Café Remix, che accoglie gli starter di Pokémon Scarlatto e Violetto, sia per Pokémon Masters EX, che festeggia i tre anni e mezzo di attività. E dopo la conferma che Pokémon Sleep arriverà nel corso del 2023 su sistemi mobile, ed un focus sul Pokémon GO Plus +, la presentazione si conclude con grandi novità per i giochi di Nona Generazione.

Il DLC Il Tesoro dell'Area Zero per Pokémon Scarlatto e Violetto è realtà, e verrà distribuito in due parti rispettivamente tra l'autunno 2023 e l'inverno 2023, portando in dote nuove avventure ed ulteriori Pokémon da catturare. In aggiunta, due nuovi Pokémon Paradosso, Acquecrespe e Fogliaferrea, dopo disponibili per la cattura attraverso un apposito evento Raid Teracristalli.