Pokémon Presents: tanti eventi in arrivo su Spada e Scudo, Masters EX e Pokemon GO

In occasione del Pokémon Presents che ha fatto da sfondo al reveal dei Remake di Pokemon Diamante e Perla per Switch, le alte sfere di The Pokémon Company hanno annunciato diversi eventi per festeggiare i 25 anni della serie: scopriamo allora il programma completo delle attività in arrivo.

Le celebrazioni per la venticinquesima candelina spenta da Pikachu e compagni coinvolgeranno tutti i maggiori videogiochi della serie attualmente disponibili su Nintendo Switch e sistemi mobile, a cominciare naturalmente da Pokémon GO.

Per gli appassionati del kolossal free-to-play di Niantic Labs sono infatti previsti diversi Raid Leggendari con Articuno, Zapdos, Moltres e Mewtwo che si svolgeranno nella regione di Kanto. Parallelamente a queste sfide, assisteremo poi all'ingresso dei Raid Dynamax speciali di Pokemon Spada e Scudo incentrati, questa volta, su Pikachu Dinamax.

Il programma degli eventi coinvolge anche Pokemon Masters EX con l'arrivo, dal 26 febbraio al 18 marzo, di Pasio, il Campione della regione di Galar Dandel e del suo compagno di avventure Charizard. Infine, The Pokemon Company invita tutti gli appassionati a effettuare l'accesso a Pokemon Café Mix tra il 26 febbraio e l'1 marzo per ricevere gratuitamente 2.500 Ghiande Dorate. Già che ci siamo, avete già ammirato il video d'annuncio di Leggende Pokemon Arceus, il nuovo open world in arrivo nel 2022 su Nintendo Switch?