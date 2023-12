Pokémon, presto a Tokyo un nuovo parco a tema: ecco PokéPark Kanto!

The Pokémon Company annuncia di essere al lavoro su PokéPark Kanto, una nuovissima attrazione a tema Pokémon che aprirà i battenti nel prossimo futuro nel parco Yomiuriland di Inagi, a Tokyo.

"Gli appassionati di Pokémon di tutto il mondo si riuniranno in questo luogo ricco di natura, respirando le atmosfere delle avventure Pokémon e creando uno spazio in cui divertirsi tutti assieme oltre i confini di paesi, regioni e lingue. Non perdetevi i prossimi aggiornamenti", si legge nel comunicato ufficiale diffuso da The Pokémon Company per annunciare l'arrivo del parco.

La compagnia per il momento non ha rivelato dettagli più precisi su quando il PokéPark Kanto aprirà ufficialmente i battenti, in ogni caso dovrebbe offrire numerosi attrazioni e montagne russe comprese, in una maniera dunque piuttosto simile a quanto già offerto dal Super Nintendo World degli Universal Studios Japan. Da ricordare inoltre che già in passato The Pokémon Company ha collaborato con Yomiuriland nella creazione di attrazioni simili, inaugurando nel 2021 il Pokémon Wonder. Non resta dunque che attendere maggiori novità su quando il nuovo parco a tema aprirà ufficialmente i battenti.

In aggiunta, sono stati registrati anche i marchi PokéPark Kalos e PokéPark Paldea (quest'ultima la regione di Pokémon Scarlatto e Violetto), che lasciano intendere la possibile apertura di ulteriori parchi in futuro, magari una volta finiti i lavori su PokéPark Kanto.