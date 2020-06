Pokemon di Prima Generazione: un tuffo nella nostalgia con i file audio dei loro versi

Per la gioia di tutti i fan di Pokemon, le alte sfere di The Pokemon Company hanno aperto una nuova sezione nel sito web ufficiale di Pokemon.jp che ci permette di ascoltare i file audio dei versi emessi da tutti i Pokemon di Prima Generazione.

Il portale, pur essendo completamente in lingua giapponese, è consultabile con estrema facilità e offre ai cultori di lunga data della serie nintendiana l'opportunità di fare un tuffo nei ricordi attraverso i file audio di ciascuna delle 151 creaturine che popolano la regione di Kanto.

Il sito è suddiviso in due sezioni, ciascuna dedicata agli esseri rincorsi dagli Allenatori di Pokemon Rosso e Pokemon Verde, i primi due capitoli di questa iconica serie pubblicati nel febbraio del 1996 su Game Boy. L'intuitiva interfaccia del portale riprende la grafica dei due capolavori della console portatile di Nintendo e consente ai fan di ascoltare il verso emesso dai Pokemon di Prima Generazione cliccando sulle immagini del Pokemon desiderato.

Cosa ne pensate di questa iniziativa? In calce alla notizia trovate il link al sito aperto da The Pokemon Company. Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche i risultati della votazione sui Pokemon dell'Anno e un approfondimento sul Pass Espansione di Pokemon Spada e Scudo per Nintendo Switch.