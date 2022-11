Pokemon: qual è la miglior generazione in assoluto?

Pokémon, si sa, è uno dei videogiochi più famosi al mondo, con milioni di copie vendute e decine di giochi rilasciati. I mostri tascabili di GameFreak sono altrettanto numerosi, e ognuno ha il suo compagno d'avventura preferito. Spesso, però, il dibattito verte su un'altra questione fondamentale: qual è la migliore generazione di Pokémon?

Naturalmente non esiste una domanda univoca ad una domanda così soggettiva. Pokémon, dicevamo, è una serie di giochi di lunghissima data, e molti utenti hanno cominciato la loro avventura in punti differenti della storia della saga. Tuttavia, è innegabile che alcuni titoli siano rimasti più nel cuore di altri, lasciando un segno indelebile nella memoria di milioni di appassionati.

Tra questi non possiamo non menzionare i titoli che compongono la prima generazione: Rosso, Blu e Giallo. Sono state queste, infatti, le avventure che hanno dato vita all'universo dei mostri tascabili, e non è un caso che ancora oggi risultino tra le opere più amate dai fan. Un discorso analogo vale anche per la seconda generazione, quella di Oro, Argento e Cristallo, che ha avuto il merito di portare ad un livello successivo la tripletta originale.

La lista potrebbe proseguire con la terza e quarta generazione, anch'esse amatissime. Da escludere invece le ultime iterazioni della serie: Sole e Luna, Spada e Scudo, che invece, per quanto certamente anche quest'ultime potranno avere i loro estimatori, non hanno di certo fatto breccia nel cuore degli allenatori di tutto il mondo.

Chissà invece come verrà accolta la nuovissima generazione: a tal riguardo, ecco un trailer che mostra l'open world e allenatori in Pokémon Scarlatto e Violetto.