Pokémon Quest Guida: consigli e strategie utili per cominciare a giocare

Nintendo e Game Freak hanno annunciato e lanciato a sorpresa Pokémon Quest su Nintendo Switch, nuovo titolo free-to-start dedicato ai mostriciattoli più famosi del mondo. Si tratta a tutti gli effetti di un GDR d'azione con comandi molto intuitivi basati sul singolo tocco. In questa guida vi fornire alcuni preziosi consigli per cominciare a giocare.

L'isola Cubetti, nella quale è ambientata l'avventura, è composta da numerose aree differenti, a loro volta suddivise in livelli che potrete affrontare in compagnia di 3 Pokémon. Lottando con i Pokémon selvatici potrete ottenere ingredienti, Punti Esperienza e pietre P. Alla fine di ogni livello tornerete alla base, dove potrete equipaggiare i vostri Pokémon con le nuove pietre P trovate e cucinare piatti con i quali attirare nuovi Pokémon. Questo iter va ripetuto fino all'ultimo livello di ogni area, dove ad attendervi ci sarà un potente Pokémon che dovrete sconfiggere per guadagnare ricompense e ottenere l'accesso all'area successiva.

Scegliete il vostro compagno

All'inzio dell'avventura dovrete scegliere il vostro compagno Pokémon tra Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Pikachu e Eevee. Questa scelta influenzerà notevolmente il prosieguo dell'avventura. In Pokémon Quest tutti i Pokémon hanno due statistiche fondamentali:

Attacco : indica il quantitativo di danni che possono infliggere;

: indica il quantitativo di danni che possono infliggere; PS: indica il quantitativo di danni che possono incassare.

Charmander, ad esempio, è fortissimo in attacco, mentre Bulbasaur lo è in difesa. Eevee invece è più equilibrato. A differenza degli altri giochi dei Pokémon, i danni subiti non dipendo dal tipo di Pokémon o dal tipo di attacchi che subisce. È tuttavia molto importante comporre una squadra con Pokémon con statistiche e abilità differenti. Ognuno dei Pokémon iniziali, inoltre, renderà più agevole l'accesso e l'esplorazione di aree specifiche.

Cucinate!

In Pokémon Quest non si utilizzano le Poké Ball: per guadagnare la fiducia di nuovi Pokémon è necessario cucinare! Toccate il pentolone al centro della base, selezionate gli ingredienti e cominciate a cucinare. I Pokémon attirati dipendono dal piatto cucinato: il gioco terrà traccia del nome, della descrizione e degli ingredienti di una ricetta, così potrete prepararla nuovamente in maniera agevole. Ogni ricetta attira tanti Pokèmon diversi, alcuni più rari degli altri. Il consiglio è quello di sperimentare e scoprire gli effetti di ogni ricetta. All'inizio utilizzate ingredienti dello stesso colore, così attirerete Pokémon dal colore simile. Anche la consistenza degli ingredienti fa la differenza. Per attirare Pikachu, ad esempio, dovrete utilizzare ingredienti gialli e ingredienti morbidi.

Potenziate i vostri Pokémon

Ogni Pokémon ha un suo livello, esattamente come in Pokémon Ultrasole e Ultraluna. Al termine di ogni esplorazione ottengono Punti Esperienza (PE) che permettono di salire di livello e migliorare le statistiche Attacco e PS. Dopo le esplorazioni si possono ottenere anche Pietre P, che aumentano ulteriormente le statistiche dei Pokémon. A volte, salendo di livello, si sblocca anche un nuovo slot per equipaggiare una Pietra P. In Pokémon Quest i Pokémon evolvono solamente salendo di livello. Squirtle, ad esempio, si evolverà allo stesso livello degli altri giochi della serie.

I Pokémon possono ottenere Punti Esperienza anche con lo sparring. Ogni volta che si inizia una sessione di sparring bisogna scegliere un solo Pokémon al quale far guadagnare Punti Esperienza. L'altro, invece, andrà salutato per potenziare il primo. Tenete bene a mente che lo sparring con Pokémon della stessa specie farà guadagnare molta più esperienza al vostro Pokémon.

Pietre P

Questi utili accessori possono essere inseriti nell'Amuleto P dei Pokémon per aumentare le statistiche di Attacco e PS. I Pokémon più forti in difesa avranno più slot dedicati alle Pietre P che aumentano PS, mentre i Pokémon votati all'attacco avranno più slot per le Pietre P che aumentano l'Attacco. Alcune rare Pietre P forniscono effetti extra, come l'aumento della velocità di movimento o la probabilità di sferrare un colpo potente. In condizioni normali è consigliabile aumentare il più possibile i valori di PS e Attacco, ma se trovate una pietra che fornisce effetti straordinari non esitate ad equipaggiarla. Il numero di Pietre P trasportabili è limitato, ma quelle in eccesso possono essere riciclate in cambio di ingredienti. Lo spazio disponibile può essere aumentato usando coupon PM, la valuta di gioco.

Imparate ad usare le mosse

Ogni Pokémon può imparare ed utilizzare solo una o due mosse alla volta. Le mosse variano enormemente per effetti e raggio, dunque assimilatele per bene. Alcune colpiscono l'area di fronte, altri invece i nemici più lontani. Un'ottima strategia, ad esempio, potrebbe essere quella di far utilizzare al vostro Pokémon in prima linea la mossa Boato, che fa arretrare i nemici, e colpire subito dopo con un attacco a distanza di un altro dei vostri Pokémon. Fate attenzione, tuttavia, alla posizione! Questa mossa potrebbe causare l'effetto opposto e scaraventare i nemici verso la vostra retroguardia!

Se non siete soddisfatti delle mosse conosciute dai vostri Pokémon, potrete utilizzare lo Sparring Mosse per fargliene imparare altre. Esattamente come per lo Sparring Livello, anche in questo caso dovrete salutare l'altro Pokémon. Lo Sparring con Pokémon della stessa specie farà aumentare le probabilità di imparare una nuova mossa. Esistono, inoltre, alcune Pietre P chiamate Pietre Mossa che possono essere utilizzate per modificare le caratteristiche delle mosse, come la loro potenza e il raggio d'azione.

Squadre da 3 Pokémon

Le squadre di Pokémon Quest sono composte da 3 mostriciattoli. La composizione può essere modificata in ogni momento, ma nella fase iniziale sarà composta da Pidgey, Rattata e dall'alleato iniziale che avete scelto. Ognuno di essi ha caratteristiche diverse: Pidgey, ad esempio, preferisce lottare dalla distanza ed è molto efficace contro nemici che combattono a corto raggio.

Le statistiche di Attacco e PS dei componenti della vostra squadra vengono sommate per calcolare la potenza complessiva. Ogni livello sulla mappa ha una potenza della squadra consigliata, ma è possibile che quella realmente necessaria sia maggiore o minore a seconda di come se la cava la tua squadra.

Ritiratevi se le cose si mettono male

In Pokémon Quest i vostri alleati avanzano automaticamente verso i nemici e non potete controllare i loro movimenti. Se le cose si mettono male, tuttavia, potrete aiutarli utilizzando l'icona della ritirata sulla parte destra dello schermo, con la quale è possibile riunirli se sono sparpagliati oppure effettuare una ritirata strategica. Questa strategia si rivelerà molto utile contro i Pokémon più potenti, specialmente i Boss. Gli attacchi più devastanti di questi ultimi necessitano di un po' di tempo per caricarsi: in questi frangenti potrete ridurre notevolmente i danni subiti facendo ritirare i vostri Pokémon. Una strategia del genere può rivelarsi utile anche contro Pokémon come Voltorb, che utilizzano l'attacco Autodistruzione.

Accedete tutti i giorni

Ricordatevi di accedere al gioco ogni giorno. Nella vostra base appaiono nuovi Pokémon a intervalli regolari e in aggiunta riceverete coupon PM in regalo. Completate anche tutti gli obiettivi che vi vengono proposti in modo da ottenere ulteriori coupon PM e ingredienti aggiuntivi con i quali cucinare le vostre ricette.

Tutti questi consigli vi aiuteranno a cominciare e ad affrontare le fasi iniziali dell'avventura. Molte cose, tuttavia, possono essere imparate solo giocando e con l'esperienza. Non ci resta che augurarvi buon viaggio nell'Isola Cubetti!