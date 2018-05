Pokemon Quest per Switch annunciato, disponibile ora come free to start sul Nintendo eShop

Game Freak ha annunciato Pokémon Quest, RPG d'azione disponibile a sorpresa già da oggi sul Nintendo eShop. In Pokémon Quest i giocatori esploreranno in lungo e in largo un luogo in cui tutto è cubico: l'Isola Cubetti.

Qui andranno in cerca di preziosi tesori, lotteranno contro Pokémon selvatici, scopriranno territori inesplorati e cucineranno piatti gustosi per attirare nuovi alleati e aggiungerli alla propria squadra. Ecco alcune delle caratteristiche principali di Pokémon Quest:

Lotta con un tocco! Pokémon Quest usa comandi semplici, adatti ad ogni tipo di giocatore

Alleati con tanti Pokémon! Usa gli ingredienti trovati durante le esplorazioni per attirare svariati Pokémon

Crea la tua squadra ideale! Lotta negli ambienti più disparati con tre Pokémon alleati al tuo fianco

Personalizza i tuoi Pokémon! Usa le pietre P per rendere unici i Pokémon alleati e modificare le loro caratteristiche a piacimento

Decora la tua base! Personalizza la tua "casa" con delle decorazioni che, oltre a essere graziose e simpatiche, avranno anche degli effetti utili per la tua avventura

"Questo nuovo titolo della serie Pokémon, permette ai giocatori di esplorare l'Isola Cubetti con la propria squadra composta da adorabili Pokémon a forma di cubi, detti Pokéxel", ha affermato Shigeru Ohmori, Game Director presso Game Freak. "I giocatori potranno personalizzare i Pokémon alleati e sviluppare con loro profondi legami durante le battaglie e l'esplorazione. Grazie ai semplici comandi che sfruttano il touch screen, si tratta di un prodotto adatto ai fan di tutte le età".

Pokémon Quest è un gioco Free-To-Start disponibile ora sul Nintendo eShop. La versione per dispositivi mobili sarà invece disponibile a fine giugno su App Store e Google Play.