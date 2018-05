Pokemon Quest si mostra in oltre 27 minuti di gameplay

Come annunciato in mattinata, Pokemon Quest è disponibile a partire da oggi per tutti gli utenti Nintendo Switch, presentandosi come un nuovo Action RPG "free to start". Un video ci permette di vedere il gioco in azione per oltre 27 minuti: lo trovate in cima alla notizia.

Il gioco abbina lo stile grafico a cubettoni di Minecraft con il celebre universo dei Pokemon, permettendo a tutti gli utenti Nintendo Switch di iniziare a giocare gratuitamente a partire da oggi. Il titolo è stato presentato da GameFreak con la seguente descrizione: "Pokemon Quest permette ai giocatori di esplorare l'Isola Cubetti con la propria squadra composta da adorabili Pokémon a forma di cubi, detti Pokéxel. Gli utenti potranno personalizzare i Pokémon alleati e sviluppare con loro profondi legami durante le battaglie e l'esplorazione. Grazie ai semplici comandi che sfruttano il touch screen, si tratta di un prodotto adatto ai fan di tutte le età"

Ricordiamo inoltre che Pokemon Quest sarà disponibile anche sui dispositivi iOS e Android a partire da fine giugno, presentandosi anche in quel caso come un gioco free-to-start. Vi lasciamo alla visione del nuovo video gameplay tratto dal gioco, così da farvi un'idea più approfondita sulle meccaniche e sulle caratteristiche principali della produzione.