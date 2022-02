Pokémon: rara carta di Pikachu venduta all'asta per 900.000 dollari, è record

L'amore e la passione per i Pokémon sembrano non avere confini, e così ecco che una rara carta da collezione raffigurante Pikachu, probabilmente il più celebre dei mostriciattoli di casa Nintendo, è stata venduta per la roboante cifra di 900.000 dollari.

La rara carta Pikachu "Illustrator", distribuita in sole 40 copie nel 1998, è stata venduta su Goldin, noto portale dedicato all'acquisto di oggetti da collezione. L'asta, iniziata il 10 febbraio e conclusasi il 23 febbraio e che partiva da un prezzo base di 75.000 dollari, è stata dichiarata conclusa dopo ben 34 rilanci da parte degli ambiziosi partecipanti.

La carta ha ricevuto una valutazione di 7 su 10 dagli esperti di Professional Sports Authenticator, in quanto è stata consegnata in ottime condizioni sin dalla sua stampa avvenuta circa 14 anni fa. Goldin ritiene che un'operazione così grande per una carta da collezione sarà difficilmente replicabile in futuro.

Effettivamente, i 900.000 dollari offerti dall'acquirente rappresentano un nuovo record che distanzia di diverse lunghezze le cifre raggiunge in precedenza. In una scorsa occasione, un'altra carta Pikachu Illustrator è stata ottenuta per 195.000 dollari, ed un'altra stampa della stessa card, che fino ad oggi costituiva il precedente record, fu vinta per 375.000 dollari.

