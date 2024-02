Pokemon nella realtà: nasce il primo Pokédex funzionante, è basato su ChatGPT

Da grande appassionato di Pokemon, l'ingegnere e creatore di contenuti che gestisce il canale YouTube di Abe's Projects ha tratto spunto dalle ultime evoluzioni dell'Intelligenza Artificiale per realizzare, ebbene sì, un Pokédex perfettamente funzionante.

Per riuscire nell'impresa di progettare la replica reale del Pokédex di Ash Ketchum, lo youtuber ha sfruttato a proprio vantaggio le ultime funzionalità integrate nel modello di Intelligenza Artificiale ChatGPT per rilevare le diverse tipologie di Pokemon e fornire tutte le indicazioni agli Allenatori.

Nel video realizzato dal creatore di contenuti, Abe's Projects ripercorre il lungo e faticoso lavoro svolto per ricreare la scocca del Pokédex originario di Ash e integrare al suo interno tutte le componenti necessarie per trasformarle in uno strumento adatto a identificare i Pokemon. Il sistema elaborato dallo youtuber attinge alle immagini di una fotocamera per analizzarne i dati attraverso un apposito strumento di identificazione dei Pokemon basato su ChatGPT.

Grazie poi a un altoparlante integrato nella scocca stampata in 3D, il creatore di contenuti ha replicato la voce di Nick Stellate, la voce originaria del Pokédex dal 1997 al '98, utilizzando il generatore vocale PlayHT anch'esso basato sull'IA.

Prima di lasciarvi al video che testimonia l'incredibile lavoro portato avanti da Abe's Projects, vi invitiamo a dare un'occhiata alle nuove mini-repliche di Poké Ball in arrivo nel 2024.