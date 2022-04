Pokémon sempre più ricercati: anche le Carte collezionabili in una refurtiva

Negli ultimi anni, il valore delle carte collezionabili Pokémon ha raggiunto valori spropositati, che non sembrano essere destinati a diminuire nel breve periodo.

Dopo la carta di Pikachu battuta all'asta per 900.000 dollari, una dimostrazione ancora più incisiva di questo trend è giunta dalla recente compravendita attuata dal content creator Logan Paul. In occasione di una sua apparizione all'edizione 2022 di Wrestlemania, lo YouTuber ha infatti rivelato di aver acquistato una carta Pokémon per oltre 5 milioni di dollari. Una cifra impressionante, che l'acquirente sostiene sia giustificata dalla rarità dell'oggetto e dal suo ottimo grado di conservazione.

Con questa tendenza al rialzo del valore delle carte Pokémon da collezione, non stupisce che gli oggetti abbiano finito per attirare anche l'interesse di malintenzionati. Direttamente dagli Stati Uniti d'America, arriva in effetti una segnalazione relativa al recupero di diverse carte in una refurtiva. In seguito all'arresto di un uomo accusato di furto, le forze dell'ordine di una città del Wisconsin hanno infatti attuato una perquisizione che ha rivelato un dettaglio piuttosto bizzarro. Nel corso di quest'ultima, oltre a droga e dispositivi elettronici, sono state rinvenute proprio delle carte collezionabili Pokémon. Al momento, non è però dato sapere se si tratti di esemplari caratterizzati da un elevato valore per i collezionisti più appassionati.