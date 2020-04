Pokémon Rosa: che fine ha fatto il gioco mai uscito su Game Boy?

Ad oltre vent'anni dal debutto della serie, in rete sono emersi alcuni dettagli sul misteriosissimo Pokémon Rosa, un gioco apparentemente in sviluppo per Game Boy e mai pubblicato ufficialmente.

La comparsa di certe informazioni ci ha stupito in primo luogo perché Nintendo ha sempre adottato una politica di tolleranza zero nei confronti di chi diffonde senza autorizzazione materiale riservato relativo alle sue proprietà intellettuali. Basti pensare alla recente battaglia condotta contro chi ha svelato informazioni su Pokémon Spada e Scudo prima del lancio.

A due anni dall'attacco dell'hacker che è riuscito ad intrufolarsi nei server Nintendo, ottenendo così accesso a file e documenti riservati, sono emersi nuovi dettagli. A quanto pare, nel codice di Pokémon Giallo sono stati rinvenuti riferimenti ad un gioco chiamato Pokémon Pink, ovvero Pokémon Rosa, quello che probabilmente doveva essere un titolo complementare allo stesso Giallo. Secondo un'ipotesi, il ruolo di Pokémon starter sarebbe potuto ricadere su Clefairy, oppure su un'altra creature molto popolare, Jigglypuff. Se questa storia vi ha incuriosito e volete saperne di più, allora vi consigliamo di guardare il Video Speciale in apertura di notizia oppure di leggere il nostro articolo sui segreti di Pokémon Rosa.