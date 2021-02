Pokemon Rosso, Blu e Giallo: torna alla ribalta un vecchio trucco per le Pokè Ball gratis

Torna alla ribalta su forum e social un vecchio trucco di Pokemon Blu, Giallo e Rosso per Game Boy scoperto quasi dieci anni fa: grazie ad un escamotage è possibile ottenere 5 Pokè Ball extra dal Professor Oak all'inizio dell'avventura. Ma come fare per ottenerle?

Sono due i requisiti da soddisfare per ottenere le Pokè Ball gratis, la prima cosa da fare è assicurarsi di battere il capopalestra di Smeraldopoli senza aver prima ottenuto alcuna medaglia, e fino a questo punto potrebbe essere tutto molto semplice. Il secondo requisito è quello di non possedere nessuna Pokè Ball, dunque dovrete sempre e solo combattere con il vostro Starter e non catturare nessun nuovo Pokemon, inoltre dovrete prestare attenzione a non ottenere Pokè Ball dai dialoghi o trovarle e raccoglierle durante il cammino.

Avete fatto tutto? Benissimo, a questo punto vi basterà tornare dal Professor Oak a Biancavilla per ottenere l'ambita ricompensa composta da 5 Pokè Ball. Il trucco è stato testato su Pokemon Rosso, Giallo e Blu ed è funzionante, il cheat è stato scoperto da molti anni come dimostra anche il video qui sopra datato 2012, ed è tornato a far parlare di sè giusto in tempo per il venticinquesimo anniversario dei Pokemon.