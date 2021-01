Pokémon Rosso giocabile in compagnia su Twitter: la creazione di un programmatore

Ancora oggi, la prima incarnazione delle avventure delle creature Game Freak conserva un fascino particolare, con l'annosa scelta tra Bulbasaur, Charmender e Squirtle in grado di suscitare dubbi e incertezze tra gli appassionati!

Ebbene, con Pokémon Spada e Pokémon Scudo disponibili su Nintendo Switch ormai da circa un anno, c'è chi ha deciso di tornare alle origini, ma con un twist inaspettato. Il programmatore 3D Constantin Liétard, in forze presso il team di Gameloft Montréal, ha dato vita a una creazione decisamente peculiare. Direttamente in calce a questa news potete infatti trovare un Tweet strutturato per aggiornarsi ogni 15 secondi, per consentire agli utenti del social network di guidare in remoto le azione del protagonista di Pokémon Rosso.



Per far questo, gli appassionati devono commentare il cinguettio originario con ulteriori Tweet, inserendo all'interno dei propri messaggi una serie di input in lingua inglese. Si tratta di indicazioni basilari, come comandi direzionale o di azione: le indicazioni più numerose saranno poi eseguite in maniera automatica all'interno dell'avventura Pokémon. Riusciranno i giocatori a raggiungere i Superquattro e conquistare la Lega Pokémon? Per avere successo, molti utenti si sono riuniti in un apposito server Discord: monitorando il Tweet di Constantin Liétard potete seguirne i progressi.