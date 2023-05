Pokémon, da Rosso a Scarlatto: 480 milioni di giochi venduti in tutto il mondo!

Mentre le vendite di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto si avvicinano a quelle di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, la serie raggiunge nel suo complesso un record impressionante.

Nell'aggiornare i dati di vendita, il team di The Pokémon Company ha infatti confermato di aver venduto in tutto il mondo l'impressionante volume di oltre 480 milione di copie di giochi Pokémon. In circa trent'anni di storia, la serie Game Freak ha letteralmente conquistato il mercato del gaming, con iterazioni che hanno accompagnato la storia di Nintendo dal Game Boy a oggi. Dall'esordio con Pokémon Rosso e Pokémon Blu sino ai più recenti Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, la serie ha potuto contare su adattamenti in nove lingue.



Al successo dei videogiochi - che nel tempo hanno potuto contare anche su numerosi spin-off, primo fra tutti Pokémon GO - si è poi accompagnato quello del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, proposte in ben quattordici lingue e distribuite in novanta Paesi in tutto il mondo. A oggi, conferma The Pokémon Company, sono state prodotte oltre 52,9 miliardi di carte. Un mercato colossale, che include al suo interno anche le amatissime serie animate e i film Pokémon, oltre a merchandise di ogni genere, da peluche a capi d'abbigliamento.



Nonostante il successo della serie Pokémon, Game Freak non ha però perso il desiderio di sperimentare e ha di recente annunciato la sua nuova IP, Project Bloom.