Pokémon Rumble Rush per Android è ora disponibile su Google Play Store

Dopo il Soft Launch della scorsa settimana, Pokemon Rumble Rush per Android è ora disponibile in tutto il mondo, scaricabile gratis da Google Play Store. Presto il gioco arriverà anche su App Store per iPhone.

Un mondo pieno di isole inesplorate! Con l'aiuto di Pokémon forti e un po' di spirito d'avventura, esplorerai isole ignote e catturerai tanti Pokémon!

Divertiti con questo gioco dal ritmo frenetico ovunque ti trovi

I semplici comandi ti permettono di controllare il tuo Pokémon con una mano sola. Supera i livelli facendo avanzare il tuo Pokémon: attacca i Pokémon nemici semplicemente toccando il touch screen e lasciati travolgere dall'azione!

Le isole e i mari che fanno da sfondo alle tue avventure cambiano ogni due settimane

Man mano che visiterai nuove isole, potrai trovare Pokémon nuovi e più forti. Prosegui nei tuoi viaggi per catturare sempre più Pokémon!

Potenzia i tuoi Pokémon preferiti

A volte, completando un livello potresti ricevere dei minerali: lavorali per ottenere dei Power kit con cui potenziare i tuoi Pokémon. Lavorando i minerali potresti addirittura ottenere un Power kit specchio, che ti permetterà di chiamare un Pokémon durante i livelli affinché usi una sua potentissima mossa. Usa i Power kit e i Power kit specchio per aiutare i tuoi Pokémon preferiti a dare il meglio!

Metti alla prova i Pokémon che hai catturato

A volte potrai ottenere delle ricompense affrontando delle ondate di superboss. Per sconfiggere i superboss dovrai ricorrere all'aiuto di diverse specie di Pokémon forti: metti alla prova i Pokémon più forti che hai catturato sulle isole e nei mari!

Potete scaricare Pokemon Rumble Rush da Google Play Store liberamente, il gioco è tradotto in varie lingue italiano compreso, l'applicazione supporta microtransazioni e acquisti in-app.