Pokémon Rumble Rush sta per chiudere i battenti su iOS e Android

Nonostante il successo del brand tra i giocatori di tutto il mondo e la distribuzione come free to play, Pokémon Rumble Rush non ce l'ha fatta e si prepara alla chiusura definitiva dei server.

A dare la triste notizia a circa un anno dal debutto (vi ricordiamo che Pokémon Rumble Rush è disponibile da maggio 2019) sono gli stessi sviluppatori attraverso un annuncio ben visibile a schermo una volta effettuato il login all'applicazione. Stando a quanto dichiarato nel messaggio, a partire da oggi non sarà più possibile effettuare acquisti in-app e i giocatori dovranno limitarsi a spendere la valuta di gioco acquistata precedentemente tramite microtransazioni. Per quello che riguarda invece la chiusura vera e propria dei server di gioco, questa avverrà il prossimo 22 luglio 2020 alle ore 3:59 italiane.

Vi ricordiamo che fino a quel giorno potrete liberamente scaricare e giocare a Pokémon Rumble Rush sui vostri dispositivi Android e iOS, dal momento che i server di gioco continueranno a funzionare normalmente (microtransazioni a parte). Pare inoltre che il prossimo mese, per la precisione il 22 maggio 2020, arriverà su tutte le piattaforme un aggiornamento gratuito contenente nuovi mostriciattoli da sbloccare.