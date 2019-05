Pokemon Rumble Rush: come catturare nuovi Pokemon velocemente

A partire da oggi Pokemon Rumble Rush per Android è disponibile in tutto il mondo, scaricabile gratuitamente dal Google Play Store. In questa mini-guida vi spiegheremo come catturare nuovi Pokemon (incluse le relative varianti cromatiche) nel modo più rapido possibile.

Come visto in molti altri giochi dedicati ai Pokemon, anche in Pokemon Rumble Rush la cattura si presenta come la meccanica di gioco principale. A differenza di Pokemon GO, però, non dovrete lanciare le vostre PokeBall verso il mostriciattolo di turno.

In Rumble Rush vi verrà richiesto di attaccare i Pokemon, ognuno dei quali ha la possibilità di essere aggiunto alla vostra collezione. Anche se non è mai garantito, specialmente quando si tratta di Pokemon boss.

Scegliete una posizione per cacciare i Pokemon dalla mappa, e usate le piume arcobaleno per rintracciarli. Per semplificarvi la vita, il gioco vi darà un suggerimento su dove gli altri allenatori hanno trovato il Pokemon che state cercando.

In fondo allo schermo vi verrà detto anche quali Pokemon possono essere nei dintorni e quali vi state perdendo, rendendo più semplice riempire il Pokedex. Tuttavia, una cosa importante da notare è che avrete uno spazio limitato per conservare i Pokemon, dunque dovrete sbarazzarvi di loro in stile Pokemon GO per liberare un po' di spazio.

La battaglia ha inizio

Quando vi trovate in battaglia, dovrete toccare lo schermo per attaccare i Pokemon nemici e tenere premuto per schivare. La schivata è più veloce del normale, quindi usatelo spesso in modo da preparare un attacco caricato. Queste sono le basi fondamentali da tenere a mente nei combattimenti, e ne avrete bisogno per abbattere velocemente i Pokemon avversari e catturarli.

Pokemon cromatici

Durante le fasi esplorative vi capiterà di imbattervi nei Pokemon cromatici. Come visto in Pokemon GO, si tratta di versioni più rare delle varie creature presenti nel gioco. Si presentano con un aspetto leggermente più brillante: quando vi capita di incontrarne uno, non esitate a lottare per provare a catturarlo.

La perseveranza paga

Non siete riusciti a catturare un Pokemon al primo tentativo? Potete sempre riprovarci. Se avete usato una piuma arcobaleno per trovare un Pokemon, potrete ripetere di nuovo il livello dal menu Avventura in modo da continuare a cercare i Pokemon che vi siete persi. Se invece non riuscite a trovare la creatura che state cercando, utilizzate il pulsante Suggerimento sulla schermata della mappa e continuate a selezionare la posizione in cui appaiono.