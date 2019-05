Pokémon Rumble Rush: ecco come provarlo subito su smartphone e tablet Android

A poche ore dall'annuncio del nuovo titolo per smartphone e tablet dedicato ai mostri tascabili Nintendo, ovvero Pokémon Rumble Rush, è già possibile per gli utenti Android scaricare e provare in anteprima il gioco.

Il titolo è infatti stato lanciato nelle ultime ore sulla versione australiana del Google Play Store e, nel giro di pochi minuti, il file APK dell'applicazione ha fatto il giro del mondo. Per poter provare il gioco sin da subito non dovrete far altro che scaricare il file apk di Pokémon Rumble Rush e installarlo sul vostro cellulare o sul vostro tablet. Ovviamente ci sono alcuni requisiti da rispettare per poter avviare il gioco, ovvero la presenza di una versione di Android pari o superiore alla 4.4 e un processore potente almeno quanto lo Snapdragon 410. Trattandosi di un titolo distribuito con il modello free-to-play, troverete al suo interno svariate pubblicità e la possibilità di effettuare acquisti in-app il cui prezzo varia da 1 a 25 euro circa.

Il gioco vi permetterà di affrontare svariati dungeon con uno dei Pokémon selezionati, il quale potrà attaccare con dei tocchi ripetuti e schivare con uno "swipe", ovvero scorrendo il dito sullo schermo verso una specifica direzione.

Vi ricordiamo che l'annuncio ufficiale di Pokémon RR è avvenuto solo ieri in seguito a numerosi rumor sull'arrivo di un nuovo titolo mobile della serie entro i primi mesi del 2020.