Pokémon Scalatto e Violetto: Floette fiore eterno, megaevoluzioni e altro secondo i leak

Chiunque avesse giocato Pokémon sin dai suoi albori, sa benissimo che una delle peculiarità dei titoli targati The Pokémon Company e Game Freak è sempre stata quella della cattura di tutti i Pokémon presenti in giro per il mondo. Caratteristica che, negli anni, ha dato origine all'iconico motto: Gotta Catch 'Em All! Eppure, non sempre è stato così.

Uno dei Pokémon più ambito dai giocatori di tutto il mondo è sempre stato Floette nella sua forma fiore eterno; un Pokémon mostrato a più riprese nelle battute finali di Pokémon X e Y, ma mai rilasciato al grande pubblico. Gli anni sono passati e sul mercato sono approdati nuovi titoli dell'iconica saga uscita su console Nintendo. Tuttavia, non vi furono mai notizie in merito alla possibilità di ottenere l'ambita creatura.

Eppure, sembrerebbe che vi siano state delle novità negli ultimi giorni: mentre Nintendo promette l'arrivo di nuovi aggiornamenti di Pokémon Scarlatto e Violetto, l'1 febbraio 2023 è stato un giorno davvero importante per il mondo Pokémon: in quell'occasione, infatti, è stato rilasciato l'aggiornamento 2.1.0 per Pokémon Home.

A primo acchito sembrerebbe un'informazione alquanto irrilevante, vista l'incompatibilità di quest'ultimo software con i nuovi capitoli della saga (se foste interessati a conoscere la nostra opinione sui due giochi, vi rimandiamo alla nostra recensione di Pokémon Scarlatto e Violetto). Ciò nonostante, l'update in questione ha introdotto gli sprite delle creature di nona generazione sul software e, tra questi, sono emerse delle interessanti novità.

Tra le immagini 2D dei Pokémon aggiunti, figurano quelle di Pokémon dapprima non ottenibili nei giochi di Game Freak: il Greninja di Ash, le megaevoluzioni di alcune creature (non più presenti negli ultimi capitoli) e Floette fiore eterno. Al momento non si sa quando usciranno i Pokémon sopracitati, seppure le indiscrezioni ne suggeriscano l'arrivo in concomitanza di quelli che dovrebbero essere i vociferati DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto.