Pokémon Scarlatto + Pokémon Violetto: il bundle è scontato di 20 euro su Amazon

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto sono gli ultimi videogiochi della serie Pokémon in uscita entro la fine del 2022 in esclusiva per Nintendo Switch, con questi nuovi titoli la serie Pokémon si evolve in un modo tutto nuovo consentendoci di esplorare liberamente un open world in cui città e natura si fondono in un unico ambiente senza confini.

Cieli, mari, foreste, strade saranno completamente esplorabili e utilizzabili come aree di cattura ed osservazione dei nostri Pokémon. I nuovi capitoli Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto sono preordinabili su Amazon singolarmente al prezzo di 59,99 euro cadauno o in un bundle speciale che include entrambi i titoli in offerta lampo al prezzo di 99,99 euro, con lo sconto del 20% dal prezzo di listino.

Clicca qui per preordinare Pokémon Scarlatto + Pokémon Violetto in bundle ad un prezzo scontato

La promozione è molto conveniente e, se non siamo interessati ad acquistare entrambi i capitoli, possiamo approfittare dell'offerta acquistando il bundle con un nostro amico/conoscente in modo da dividere la spesa e risparmiare 10 euro dal prezzo di listino del singolo gioco. Altrimenti i giochi sono preordinabili a questi link al prezzo di listino di 59,99 euro (Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto), la promozione "prezzo minimo garantito" di Amazon è sempre attiva e ci permette di risparmiare se il prezzo del gioco (o dei giochi) dovesse scendere dalla data dell'ordine a quella di spedizione.