Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto: al via i preordini su Amazon

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto sono i prossimi capitoli del famosissimo brand in arrivo nel 2022 in esclusiva per Nintendo Switch, i nuovi episodi del gioco di ruolo di Nintendo sono sviluppati da Game Freak e pubblicati da Nintendo stessa, sono stati annunciati a febbraio 2022 durante il Nintendo Direct.

Con questi nuovi titoli, la serie Pokémon si evolve in un modo tutto nuovo consentendoci di esplorare liberamente un open world in cui città e natura si fondono in un unico ambiente senza confini.

Potremmo osservare i Pokémon in ogni luogo: cielo, mare, foreste, strade e in molte altre ambientazioni. All'inizio dell'avventura la scelta del compagno che ci accompagnerà durante il gioco sarà tra i Pokémon Sprigatito, Fuecoco e Quaxly.

I titoli sono preordinabili su Amazon al prezzo di 59,99 euro



Leggende Pokémon: Arceus, proprio in questo momento è in offerta a 54 euro