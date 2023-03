Questi 15 Pokémon potrebbero non apparire mai su Switch, neppure in Scarlatto & Violetto

Mille e passa Pokémon sono davvero tanti. Così tanti che, nonostante i numerosi giochi usciti durante gli ultimi sei anni - tra cui due generazioni nuove di zecca, i remake della prima e della quarta, e un grande quantitativo di spin-off - sono molte le creature a non aver ancora debuttato su Nintendo Switch.

C'è ancora tempo, direte voi. Dopotutto a fine anno verrà pubblicato Il Tesoro dell'Area Zero, DLC diviso in due parti di Pokémon Scarlatto & Violetto, che stando a quanto dichiarato da Pokémon Company includerà un totale di 230 specie. La prima parte, intitolata La Maschera Turchese, è prevista per l'autunno, mentre la seconda, il Disco Indaco, è attesa in inverno. Eppure, guardando ai leak, si possono contare 15 Pokémon mai apparsi su Nintendo Switch probabilmente destinati ad essere tagliati fuori anche in quest'espansione.

Qualche giorno fa è trapelata in rete la lista dei Pokémon de Il Tesoro dell'Area Zero. Fermo restando che si tratta di un leak, per definizione tutt'altro che ufficiale e confermato (i condizionali sono quindi d'obbligo), è stata notata l'assenza di ben 15 Pokémon. Queste quindici creature, ad oggi mai apparse su Nintendo Switch, potrebbero non apparire neppure nel DLC. Parliamo di:

Snivy

Servine

Serperior

Tepig

Pignite

Emboar

Patrat

Watchog

Simisage

Pansage

Simisear

Pansear

Simipour

Panpour

Furfrou

Dal momento che il ciclo vitale di Nintendo Switch sembra essere agli sgoccioli, è possibile che il prossimo capitolo principale dei Pokémon sia destinato ad uscire sulla sua erede. Ciò significa che quelle quindici creature potrebbero aver esaurito le loro chance di comparire su Nintendo Switch.