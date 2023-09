Pokémon Scarlatto e Violetto - 151 disponibile: si torna a Kanto, ecco la lista carte!

Solo un paio di giorni fa, The Pokémon Company ha confermato la data d'uscita del Pokémon Trading Card Game Classic, un set ultra Premium di carte collezionabili dedicato ai più nostalgici giocatori del GCC dei mostriciattoli tascabili. Oggi, invece, Pokémon Scarlatto e Violetto - 151 arriva in edicola e nei negozi specializzati!

Come spiega il nome del set, esso è incentrato sui primi 151 Pokémon, quelli della regione di Kanto e della prima generazione dei giochi di Game Freak. Quello a Kanto sarà dunque l'ennesimo ritorno (di fiamma), dopo che Charizard è stato già protagonista di Ossidiana Infuocata, la scorsa espansione del GCC Pokémon, e che proprio la regione di Kanto è stata teatro delle avventure dei due titoli Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, usciti per Nintendo Switch.

Per celebrare il lancio, The Pokémon Company ha diffuso la cardlist completa del set Pokémon - 151, che potete vedere nella sua interezza sul sito web di PokéGuardian. Parallelamente, l'azienda ha confermato che verranno distribuite ben quattro carte promozionali per il set: una sarà dedicata a Snorlax e sarà disponibile nei Set Allenatore Fuoriclasse dell'espansione. Le altre tre, invece, avranno per protagonisti Bulbasaur, Charmander e Squirtle e arriveranno come parte di una Collezione Speciale, il cui lancio è previsto per i primi di ottobre.

In totale, comunque, Pokémon - 151 comprende ben 165 carte diverse, ovvero i 151 mostriciattoli di Kanto e 14 carte di supporto, tra cui i tre fossili necessari all'ingresso in campo di Kabuto, Omanyte e Aerodactyl e alcuni personaggi centrali nei giochi di prima generazione, come Bill e Giovanni. A queste, poi, si aggiungono 73 carte "fuori lista", tutte dotate di artwork esteso e di illustrazione alternativa.

Già da ora sappiamo che Pokémon Scarlatto e Violetto - 151 andrà a ruba tra gli appassionati e i collezionisti: dopo il lancio giapponese dell'espansione, infatti, il prezzo di alcune carte (come Zapdos-ex, Alakazam-ex e Erika's Invitation) è salito a dismisura sul mercato secondario, toccando talvolta i 300 Euro!