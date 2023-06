Pokémon Scarlatto e Violetto - 151: un intero set dedicato a Kanto arriva in Italia!

Solo pochi giorni fa, la Cardlist completa del set Pokémon 151, densa di richiami al passato e di amore per la regione di Kanto, è stata svelata da The Pokémon Company. Oggi, invece, l'azienda dietro ai mostriciattoli tascabili ha annunciato che il nostalgico set Pokémon di prima generazione arriverà in occidente, Italia compresa.

Il set si chiamerà Scarlatto e Violetto - 151: il nome, ovviamente, fa riferimento ai primi 151 Pokémon del Pokédex nazionale, tutti provenienti dalla regione di Kanto e dalla prima, indimenticabile generazione di videogiochi. Il set arriverà il 22 settembre 2023 nelle edicole e presso i rivenditori italiani: si tratta della prima volta che il Pokédex di Kanto riceve un'espansione dedicata e completa, specie se consideriamo che Kadabra tornerà nel GCC Pokémon proprio con Scarlatto e Violetto - 151, dopo ben vent'anni di assenza.

In realtà, dei leak sulle uscite del GCC Pokémon avevano svelato già a maggio che Scarlatto e Violetto - 151 sarebbe arrivato anche nel Vecchio Mondo, dopo un successo sfolgorante in Giappone. La conferma ufficiale, però, toglie ogni dubbio, e ci svela anche quali e quanti prodotti dedicati arriveranno in occidente.

Tra di essi troviamo, ovviamente, le buste e le confezioni di buste del GCC Pokémon, che costituiranno la base del Set Scarlatto e Violetto - 151. L'espansione conterrà almeno 165 carte, a cui devono però aggiungersi tutte le variant full-art e Rare Illustrazione, che potrebbero facilmente portare il totale a più di 200 carte complessive.

Accanto a buste e confezioni di buste, poi, abbiamo il classico Set Allenatore Fuoriclasse di Scarlatto e Violetto - 151, con un elegante design ispirato a Snorlax e che al suo interno contiene una carta speciale con illustrazione alternativa del Pokémon Sonno, insieme a bustine protettive, dadi e segnalini da gioco, bustine dell'espansione e una checklist di tutte le sue carte: insomma, il prodotto perfetto per iniziare a collezionare il set.

Infine, sono confermate anche due collezioni con poster o con raccoglitore Pokémon. La prima conterrà un poster bifronte che mostrerà da un lato le silhouette dell'intero Pokédex e dall'altro le illustrazioni base delle carte dei mostriciattoli che lo compongono. Al suo interno, inoltre, ci saranno tre carte con illustrazione alternativa dedicate a Squirtle, Bulbasaur e Charmander. La seconda collezione, quella con raccoglitore, è invece ispirata al Pokémon leggendario Mew e comprende anche quattro buste di espansione di Scarlatto e Violetto - 151.