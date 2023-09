Pokémon Scarlatto e Violetto - 151: svelate tante Rare Illustrazione, ci sono Mew e Zapdos

Dopo aver scoperto cos'è Scarlatto e Violetto - 151, il nuovo set del GCC Pokémon in uscita il 22 settembre, vediamo alcune delle carte Rare Illustrazione del set 151: benché l'espansione non sia ancora arrivata in edicola, infatti, i canali social di The Pokémon Company hanno già svelato una pletora di mostriciattoli!



Per esempio, un post sul blog del GCC Pokémon ha svelato la Rara Illustrazione di Pikachu, che viene raffigurato mentre sfreccia per le strade di una cittadina in festa. Nell'illustrazione, realizzata dall'artista Hiroyuki Yamamoto, vediamo mostriciattoli come Growlithe, Psyduck, Slowpoke, Gengar, Butterfee e Blastoise.



Si passa poi alla Rara Illustrazione Doppia di Invito di Erica, una delle carte allenatore più belle in assoluto dalla nascita del GCC Pokémon e una delle carte più costose dell'intero set Scarlatto e Violetto - 151. La carta, infatti, costa circa 300 Euro in versione giapponese, ed è stata realizzata dall'artista Cona Nitanda, che ritrae la capopalestra di Azzurropoli mentre si prende cura delle sue erbe e dei suoi fiori.



Il sito web del GCC Pokémon ci rivela poi le due Ultra Rare di Alakazam-ex e Ninetales-ex, create da PLANETA Tsuji e che ancora adottano la (controversa e criticatissima) illustrazione basata su un modello 3D su sfondo neutro. Benché dal punto di vista artistico le due carte lascino decisamente a desiderare, è indubbio che i loro modelli molto simili a quelli dei videogiochi faranno la felicità di alcuni fan.



I due artisti Tetsu Kayama e Shinya Komatsu hanno invece realizzato delle splendide versioni alternative di Machoke e Machamp. Solo la prima, in realtà, si troverà in Scarlatto e Violetto - 151 (la seconda è una carta Special Art di Scudo e Spada): in ogni caso, le due carte ci vengono mostrate in una versione inedita, senza alcuna scritta a coprire gli splendidi artwork.



Un'altra illustrazione clean è quella della carta Rara Illustrazione Doppia di Zapdos, una delle più amate, costose e ricercate del set inglese di Scarlatto e Violetto - 151. L'Uccello Leggendario di Kanto viene qui mostrato in volo per i cieli della regione, insieme ai due "fratelli" Moltres e Articuno, che purtroppo non sono stati così fortunati da ricevere una carta Rara Illustrazione. L'artista è Shiburingaru.



Il sito web PokéGuardian, poi, svela la versione Ultra Rara di Carisma di Giovanni, un'altra carta allenatore molto amata del set dedicato a Kanto. Il boss del Team Rocket è stato realizzato da Hncl, che lo ha circondato da un'aura rossa e lo ha immerso in un paesaggio cittadino postmoderno e minaccioso.



Infine, abbiamo anche le due Rare Illustrazione di Mew e di Mr. Mime, realizzate rispettivamente da Natsumi Yoshida e da OKACHEKE. I due Pokémon sono stati rappresentati con degli stili diversissimi tra loro: mentre quello adottato per Mew è bidimensionale, quello di Mr. Mime è in 3D e iper-realistico.