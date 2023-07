Pokemon Scarlatto e Violetto 2: Game Freak lavora ad un seguito?

Secondo una serie di leak, Game Freak sarebbe già al lavoro sul prossimo episodio "regolare" della serie Pokemon e stando ad alcune teorie, il gioco (anzi, i giochi) in questione potrebbe essere un sequel di Scarlatto e Violetto, sullo stile di Pokemon Bianco 2 e Pokemon Nero 2.

Tutto parte da un artwork condiviso dal leaker Riddler_Khu, il quale afferma che il personaggio visibile è un grande spoiler per il futuro della serie dopo i due DLC di Pokemon Scarlatto e Violetto. Fino a qui niente di strano, sulla vicenda però è intervenuto anche Centro Leaks (profilo Twitter specializzato in leak e rumor a tema Pokemon) il quale afferma che il prossimo gioco della serie non sarà un remake e probabilmente nemmeno un nuovo gioco della serie Leggende Pokemon.

Il prossimo episodio dovrebbe essere ambientato non troppo lontano dagli eventi narrati in Scarlatto e Violetto e in questo senso si ipotizza un possibile Pokemon Scarlatto 2 e Pokemon Violetto 2, esattamente come accaduto per Bianco e Nero.

Pokemon Scarlatto e Violetto hanno venduto oltre 22 milioni di copie e chissà che Game Freak non stia effettivamente pensando ad un sequel. Al momento nessun nuovo gioco Pokemon è stato annunciato per il 2023, con la sola eccezione dei DLC di Scarlatto e Violetto e di Detective Pikachu Il Ritorno.