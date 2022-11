Pokémon Scarlatto e Violetto a 60fps: un video mostra l'incredibile mod in azione

Se non avete apprezzato particolarmente il framerate di Pokémon Scarlatto e Violetto, allora dovreste dare un'occhiata ai risultati incredibili ottenuti da uno sviluppatore con la mod che abilità i 60 fotogrammi al secondo.

Theboy181, questo è il nome del modder che ha dato il via al progetto, ha realizzato una mod di Pokémon Scarlatto e Violetto che consente di giocare il titolo ambientato a Paldea con una fluidità notevole. A dimostrare i vantaggi della creazione dell'utente ci sono i filmati registrati con la mod in movimento, i quali mostrano il gioco durante le sezioni open world e durante un raid.

Ovviamente non è possibile installare la mod su una qualsiasi Nintendo Switch, dal momento che la console ibrida non è in grado di gestire il titolo a 60 fotogrammi al secondo. L'unico metodo per godersi il gioco in questo modo è quello di utilizzare un emulatore di Switch su PC con tanto di mod creata da theboy181.

Prima di lasciarvi ai filmati di gioco a 60fps, vi ricordiamo che sono da poco disponibili le analisi su risoluzione e frame rate di Pokémon Scarlatto e Violetto su Nintendo Switch. Sappiate inoltre che proprio qualche giorno fa un Pokémon è stato bandito dalle competizioni poiché è troppo forte.

Nota bene: la notizia viene riportata unicamente per dovere di cronaca e non vuole in alcun modo incitare la pirateria, pratica che la redazione di Everyeye.it condanna in ogni sua forma.