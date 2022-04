Pokemon Scarlatto e Violetto a 99.98€ in bundle da GameStop e tutte le offerte Nintendo

Con l'arrivo del volantone di aprile di GameStop tornano anche le offerte Nintendo Switch, con sconti e promozioni per risparmiare sull'acquisto di console, videogiochi e accessori per la console ibrida della casa di Kyoto. E sono aperti anche i preordini di Pokemon Scarlatto e Violetto.

Solo in negozio portando indietro una console Nintendo Switch potrete acquistare Nintendo Switch OLED risparmiando 180 euro sul prezzo di listino, fino al 4 maggio 2022. Lo sconto sale a 240 euro portando indietro una console Nintendo Switch con due giochi validi per la promozione. Nintendo Switch Lite con gioco Pokemon a scelta costa 259.98 euro mentre Nintendo Switch Modello 2019 con gioco Pokemon è in offerta a 339.98 euro, la selezione include Pokemon Spada, Pokemon Scudo, Pokemon Diamante Lucente, Pokemon Perla Splendente e Leggende Pokemon Arceus.



Leggende Pokemon Arceus è in promozione a 49.98 euro, 19.98 euro portando indietro un gioco Nintendo Switch valido per la promozione. GameStop ha aperto inoltre i preordini di Pokemon Scarlatto e Violetto, in preorder anche in bundle al prezzo di 99,98 euro. L'abbonamento 12 Mesi Nintendo Switch Online è in offerta a 4.98 euro portando indietro un gioco valido per la promozione, in promo anche le Gift Card Nintendo eShop a un centesimo riportando indietro un gioco usato valido per la promozione.