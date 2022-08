Pokémon Scarlatto e Violetto accolgono la IX Generazione: ecco i nuovi Pocket Monster

Tra i Pokémon che presenzieranno in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto non mancheranno ovviamente le creature completamente inedite, con i due titoli per Nintendo Switch che segneranno l'esordio della Nona Generazione di Pocket Monster.

Tra questi ultimi, ovviamente, troveranno spazio i due Leggendari di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, ovvero Koraidon e Miraidon. Il team di Game Freak ha già confermato che le creature potranno dare il via a peculiari trasformazioni, con gli Allenatori che potranno persino utilizzarle come mezzi di locomozione. Per il momento, tuttavia, ancora mistero su quale sarà il Tipo di appartenenza dei due potenti Pokémon.

Sono invece già note da tempo le caratteristiche dei tre starter di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Sprigatito, Fuecoco e Quaxly saranno rispettivamente scelte di Tipo Erba, Fuoco e Acqua, le cui evoluzioni non sono però ancora state presentate. In attesa di scoprire quale sarà l'aspetto finale dei tre piccoli Pocket Monster, vi sono però ulteriori membri del Pokédex da scoprire.



Cetitan, ad esempio, si presenta come un Pokémon Balenottera di Tipo Ghiaccio, dotato delle abilità Grassospesso e Spalaneve. Fidough ampia invece la rassegna di Pokémon Cagnolino ideati da Game Freak. Di Tipo Folletto, può fare utilizzo dell'abilità Mente Locale. Tra le aggiunte di Tipo Normale, troviamo invece Lechonk, il tenero Pokémon Porcellino equipaggiato delle abilità Aromavelo e Vorcaità. Il Tipo Elettro accoglie invece un Pokémon Topo, lontano parente di Pikachu, ovvero Pawmi, in grado di eseguire l'abilità Statico e Alternacura. Il nuovo Smoliv è invece un Pokémon Oliva di Tipo Erba e Normale, in grado di eseguire l'abilità Sveglialampo. Infine, spazio alla variante regionale proposta dal Wooper di Paldea. Di Tipo Veleno e Terra, il Pokémon può utilizzare le abilità Velenopunto e Assorbacqua.