Pokemon Scarlatto e Violetto: addio ai salvataggi, colpa dell'ultimo aggiornamento?

Secondo alcune testimonianze emerse su Reddit, l'aggiornamento 1.2.0 di Pokemon Scarlatto e Violetto sembra contenere un bug capace di corrompere e danneggiare in maniera definitiva i salvataggi del gioco. Proviamo a ricostruire la situazione.

Alcuni giocatori affermano di aver perso i salvataggi compiendo una determinata azione, in realtà non è chiaro quale sia esattamente la causa del problema ma sembra che la perdita dei salvataggi si sia verificata nella maggior parte dei casi dopo aver collegato Pokemon Scarlatto e Violetto a Pokemon GO o dopo aver effettuato il preorder del DLC dal menu principale.

C'è chi ha contattato il servizio clienti di Nintendo of America per maggiori chiarimenti, a quanto pare la compagnia è al corrente della situazione e sta investigando sull'accaduto, probabilmente sono ancora pochi i giocatori colpiti da queste problematiche ma il numero potrebbe aumentare nell'immediato futuro.

A quanto pare le opzioni di ripristino dei salvataggi non funzionano in alcun modo e quindi il bug rischia di cancellare definitivamente i save game. Game Freak non è ancora intervenuta sulla questione ed è chiaro che un post su Reddit non possa essere preso come indicatore assoluto, tuttavia il problema sembra esistere, anche se fino ad ora ha colpito un numero limitato di giocatori di Pokemon Scarlatto e Violetto.