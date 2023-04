Pokémon Scarlatto e Violetto si aggiornano: l'update 1.3 risolve un importante bug

In vista del ritorno dei Tera Raid di Acquecrespe e Fogliaferrea in Pokémon Scarlatto e Violetto, i due titoli Game Freak si aggiornano con la pubblicazione della patch 1.3.0.

Ora disponibile per il download, l'update interviene su di un importante bug che aveva afflitto molti Allenatori nell'ultima edizione dei medesimi raid. Un inconveniente tecnico aveva infatti impedito agli utenti di aggiungere alla propria squadra i Pocket Monster protagonisti dell'evento speciale. Grazie all'aggiornamento 1.3.0, il problema è stato finalmente risolto e ora tutti gli Allenatori avranno la possibilità di ottenere i due Pokémon Paradosso, Acquecrespe e Fogliaferrea.

La nuova patch resa disponibile da Game Freak interviene inoltre su di un ulteriore bug, che impediva una corretta interazione tra Pokémon Scarlatto e Violetto e Pokémon GO. L'aggiornamento dovrebbe prevenire i fenomeni di crash registrati da molti giocatori nel tentativo di collegare i titoli Nintendo Switch a un account di Pokèmon GO. Infine, segnaliamo che l'update introduce ulteriori fix, volti a migliorare l'esperienza proposta dalle produzioni Game Freak e legati soprattutto alle battaglie Pokémon.



Nel frattempo, un nuovo Pocket Monster ha debuttato in Pokémon Horizons, ma ancora non si hanno conferme in merito a un possibile esordio della creatura anche in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto.