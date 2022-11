Pokémon Scarlatto e Violetto, è già allarme spoiler: dilagano i leak su creature e storia

Mancano ancora oltre dieci giorni al lancio di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, ma per la coppia di produzioni Game Freak è già tempo di allarme spoiler.

Diverse fonti segnalano infatti l'avvenuta diffusione in rete di screenshot e leak relativi alla coppia di esclusive Nintendo Switch. Sui social media, in particolare, stanno trovando spazio immagini raffiguranti Pokémon di Nona Generazione mai mostrati all'interno del materiale promozionale prodotto da Game Freak e The Pokémon Company, incluse alcune delle evoluzioni degli starter di Paldea. Spazio inoltre a dettagli relativi alla trama di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, con diversi screenshot che immortalano dialoghi in-game, in lingua spagnola.

Al momento, molte delle immagini leak sono state rimosse dai social, ma con oltre dieci giorni di tempo a separare il pubblico dal debutto dei due titoli, è probabile che gli scatti torneranno presto a trovare nuova diffusione. L'open world di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto si ritrova dunque nuovamente nell'occhio del ciclone, con le produzioni che più volte dal loro reveal sono state colpite da importanti leak.



Ricordiamo che la nuova epopea dedicata ai Pocket Monster sarà ufficialmente disponibile a partire dal prossimo 18 novembre 2022. Nell'attesa, sulle pagine di Everyeye trovate la prova di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto realizzata da Gabriele Laurino.