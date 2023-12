Pokémon Scarlatto e Violetto: allarme spoiler, è già emerso l'Epilogo del DLC

The Pokémon Company ha fatto sapere a tutti gli Allenatori di Pokémon Scarlatto e Violetto che l'Epilogo dell'espansione Il Tesoro dell'Area Zero sarà disponibile dal'11 gennaio 2024, lasciandoli dunque liberi di esplorare l'Istituto Mirtillo per altre tre settimane prima di condurli alla fine della storia.

A partire dalla data indicata l'Epilogo si renderà disponibile a tutti coloro che hanno già completato le avventure di La Maschera Tutchese e Il Disco Indaco, oltre che un "certo" evento post-game presente nel gioco base. O, almeno, questi avrebbero dovuto essere i piani prima che venissero stravolti dai data miner, i quali sono riusciti ad ottenere l'accesso all'Epilogo prima del suo lancio ufficiale.

Piuttosto che tenerselo per sé, lo hanno anche condiviso in rete, permettendo ai più curiosi di informarsi prima del tempo e rischiando di rovinare la sorpresa a tutti coloro che invece preferiscono assecondare i piani ufficiali degli sviluppatori. In queste ore Nintendo e The Pokémon Company stanno lavorando sodo per far sparire rapidamente i video da YouTube altri piattaforme di streaming, tuttavia non è facile mantenere il controllo in un posto come il web. I dettagli sulla storia e i personaggi coinvolti potrebbero trovarsi ovunque anche in formato scritto, per questo motivo se anche voi preferite evitare gli spoiler - vuoi perché vi state godendo il DLC tranquillamente, vuoi perché non lo avete ancora neppure acquistato - vi consigliamo di prestare molta attenzione mentre navigate in rete e sui social network.