Pokémon Scarlatto e Violetto: allenatori in estasi per questa novità di Il Disco Indaco

Il trasferimento all'Istituto Mirtillo avvenuto due giorni fa con il lancio di Il Disco Indaco, seconda parte dell'espansione Il Tesoro dell'Area Zero di Pokémon Scarlatto e Violetto, non è stato l'unico motivo di giubilo per gli Allenatori di tutto il mondo, i quali stanno esultando anche per un'altra cosa solo all'apparenza marginale.

Siamo stati vaghi nel titolo e nell'introduzione per non rischiare di rovinare la sorpresa a coloro tra voi che non hanno ancora cominciato il DLC, ma se siete arrivati fino a questo punto diamo per scontato che siate interessati a sapere di cosa stiamo parlando.

Ebbene, poco dopo l'inizio della campagna di Il Disco Indaco, agli allenatori viene offerta la l'opportunità di impersonare i Pokémon! Ciò è possibile grazie ad una macchina di sincronizzazione, il cui utilizzo viene sbloccato dopo una quest che chiede di rintracciare un personaggio di nome Synclaire nel Terrario. Questo strumento permette di "diventare" un Pokémon ed esplorare liberamente il Terrario dell'Istituto Mirtillo.

Questa nuova opportunità, che potrebbe sembrare tutto sommato non particolarmente rivoluzionaria per l'economia del gameplay, ha in realtà mandato in estasi la comunità degli Allenatori, che l'ha accolta con un entusiasmo incredibile. Qualcuno si diverte a martellare in giro con Tinkaton, altri invece se la spassano nel sentire il rumore dei passi di Toadscool. C'è persino un giocatore che ha evocato le vibes de Il Re Leone con Litleo e Pyroar, mentre per un altro la possibilità di svolazzare dei cieli con Charizard è sufficiente a decretare "Il Disco Indaco come il miglior DLC Pokémon di sempre!".

E voi, avete apprezzato questa nuova possibilità? Ve la state spassando con i vostri Pokémon preferiti nel Terrario? Già che ci siete, ripassate tutte le principali novità di Pokémon Scarlatto e Violetto: Il Tesoro dell'Area Zero - Il Disco Indaco.