Pokemon Scarlatto e Violetto: l'allenatrice streamer Kissara e Bellibolt nel nuovo trailer

I canali social ufficiali di Pokemon Scarlatto e Violetto si sono aggiornati nel corso del pomeriggio con un nuovo trailer dedicato tutto ad uno dei capipalestra che si potranno affrontare nell'esclusiva Nintendo Switch, ovvero Kissara.

Per chi non sapesse di chi stiamo parlando, Kissara è un capopalestra specializzato nell'utilizzo di Pokémon legati al tipo Elettro. Oltre ad essere un'abile allenatrice di creature tascabili, Kissara è anche una streamer ed è nota al suo pubblico come la 'Streamer Elettrica' del programma Maki6 TV. Non di rado capita che la giovane ragazza trasmetta in streaming le sue lotte in qualità di capopalestra. Oltre a permetterci di scoprire l'aspetto dell'arena di Kissara, il trailer appena pubblicato ci presenta anche il suo più fidato Pokémon: Bellibolt. Si tratta di un gelatinoso mostro di tipo Elettro che utilizza l'elasticità del proprio corpo per generare elettricità, la quale viene scaricata dai bulbi ai lati della sua testa, la cui forma ricorda quella di due occhi.

Prima di lasciarvi al trailer, vi invitiamo anche a dare uno sguardo a Farigiraf, il nuovo mostro di Pokemon Scarlatto e Violetto. Non dimenticate poi di scoprire l'open world di Paldea nel trailer di Pokemon Scarlatto e Violetto.