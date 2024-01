Pokémon Scarlatto e Violetto: un amatissimo starter nel primo Raid Teracristal del 2024

Conclusi i Raid Teracristal natalizi di Pokémon Scarlatto e Violetto è già tempo di concentrarsi sulle nuove sfide del 2024. Nintendo e Game Freak hanno infatti annunciato date e protagonista del primo Raid Teracristal del nuovo anno, il cui inizio è distante solo pochi giorni.

Nel weekend compreso tra il 12 e il 14 gennaio i giocatori di Pokémon Scarlatto e Violetto potranno cimentarsi con il nuovo Raid a 7 Stelle tutto incentrato su Blaziken, forma evolutiva finale di Torchic ed amato Pokémon di Terza Generazione visto per la prima volta in Pokémon Rubino e Zaffiro per Game Boy Advance. Blaziken è dotato dell'emblema della Forza Assoluta e si presenta ai giocatori con il teratipo Volante, pronto ad offrire a tutti gli allenatori una sfida impegnativa e coinvolgente.

Come di consueto in questo tipo di battaglie, ogni utente può catturare un singolo Blaziken per il proprio file di gioco, ma è comunque possibile prendere parte più volte al Raid anche dopo aver ottenuto la potente creatura, in sostegno degli altri giocatori alle prese con la stessa impresa. Confermata anche il periodo in cui verrà replicato il Raid: qualora non riusciste a partecipare al primo weekend, ci sarà nuovamente modo di affrontare Blaziken nel fine settimana tra il 19 e il 21 gennaio 2024.

Curiosi infine di scoprire qual è il Pokémon più amato di Scarlatto e Violetto secondo gli utenti giapponesi?