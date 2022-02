Pokémon Scarlatto e Violetto saranno ambientati in Spagna: gli avvistamenti

Al tanto chiacchierato annuncio di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, fanno ora seguito le prime analisi e osservazioni, che sembrano svelare alcuni interessanti dettagli sulla coppia di avventure.

In particolare, alcuni elementi presenti nel trailer di annuncio dei giochi Game Freak lascia presagire che la nuova regione - dal nome ancora ignoto - sarà ispirata alla Spagna. Gli indizi che puntano in questa direzione sono molteplici. Osservando il filmato, ad esempio, possiamo avvistare una porzione di mappa, che sembra effettivamente mostrare una porzione della regione Iberica. In aggiunta, lo stile degli edifici e alcuni scorci paiono effettivamente ricordare la Spagna.

Osservando con più attenzione, troviamo aree di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto che ricordano la Sagrada Familia di Barcellona, la Plaza de Espagna di Siviglia, o, ancora i mulini di Castilla-La Mancha, parte dell'iconico immaginario associato al Don Chisciotte. Sul fronte degli scenari naturali, possiamo poi segnalare la somiglianza tra lo specchio d'acqua del trailer e il lago Sanabria, mentre in una delle locandine inquadrate nel filmato troviamo una ballerina di flamenco. Insomma, gli indizi non sono pochi, ma per una conferma definitiva sarà necessario attendere i prossimi mesi.



Nel frattempo, potete iniziare a pensare a qual è il vostro Starter preferito di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto.