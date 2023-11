Pokémon Scarlatto e Violetto: un apprezzato Starter al centro del nuovo Raid Teracristal

Dopo il Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto incentrato su Eevee, per i giochi di Nona Generazione è tempo di accogliere il prossimo Raid a 7 Stelle, stavolta incentrato sull'evoluzione finale di un Pokémon Starter di Leggende Pokémon Arceus.

Il nuovo Raid Teracristal ha come protagonista Samurott, Pokémon di Quinta Generazione e forma finale di Oshawott, nella sua versione relativa alla Regione di Hisui. L'evento incentrato su Samurott ha inizio il 24 novembre e durerà fino al 26 dello stesso mese, con successiva replica del Raid nel periodo compreso tra l'1 e il 3 dicembre 2023. I giocatori avranno dunque più occasioni per mettere le mani sopra questa potente creatura che tuttavia non si farà catturare tanto facilmente: fate scendere in campo il vostro Pokémon migliore e preparatevi ad una dura battaglia.

Tra gli altri dettagli, il Samurott di Hisui del nuovo Raid Teracristal a 7 Stelle è di Teratipo Acqua ed è dotato dell'Emblema della Forza Assoluta. Come di consueto in queste sfide, inoltre, gli utenti potranno catturarne solo un esemplare a testa pur potendo comunque ripetere a piacimento lo scontro aiutando altri giocatori nella stessa impresa.

Non è tra l'altro la prima variante di Hisui a fare la sua comparsa in questo tipo di evento: lo scorso ottobre Decidueye di Hisui è stato protagonista di un Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto, tratto sempre da Leggende Pokémon Arceus.