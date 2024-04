Pokemon Scarlatto e Violetto: arrestato uomo accusato di rivendere salvataggi modificati

Dopo aver assicurato alla giustizia il presunto ladro di 1.500 carte Pokemon, le forze di polizia giapponesi hanno provveduto all'arresto di un 36enne con l'accusa di aver rivenduto dei salvataggi modificati di Pokemon Scarlatto e Violetto.

Dalle pagine del sito giapponese NHK News rimbalza infatti la notizia delle operazioni compiute dalla polizia informatica di Kochi per 'cogliere sul fatto' un programmatore di 36 anni che, a quanto sembra, avrebbe modificato dei dati di salvataggio di Pokemon Scarlatto e Pokemon Violetto con il solo scopo di rivendere tali file a giocatori desiderosi di acquisire quanti più Pokemon rari per il proprio Allenatore digitale.

In Giappone, la modifica e la rivendita di dati di salvataggio è da considerarsi come un vero e proprio crimine, in ragione della legge emanata nel 2019 per difendere la proprietà intellettuale delle aziende del settore che operano nell'industria dei videogiochi.

In base a quanto emerso, l'uomo avrebbe venduto mod di file di salvataggio tra dicembre 2022 e marzo 2023, chiedendo ad ogni cliente un massimo di 13.000 yen (poco meno di 80 euro al tasso di cambio attuale) per ciascun file realizzato partendo appunto dai salvataggi originali condivisi da chi desiderava arricchire illecitamente il proprio Pokedex. Il 36enne si sarebbe giustificato sostenendo di aver avviato questa attività "per guadagnarsi da vivere": il sospettato, ad ogni modo, rischia fino a cinque anni di reclusione e una multa massima di 5 milioni di yen (circa 30.700 euro al cambio odierno).

