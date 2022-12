Pokemon Scarlatto e Violetto: arriva il primo aggiornamento per correggere bug e problemi

A sorpresa, Nintendo ha annunciato l'arrivo per oggi (giovedì 1 dicembre) del primo major update per Pokemon Scarlatto e Violetto, l'aggiornamento 1.1.0 porta in dote la risoluzione di vari bug e problemi tecnici con l'obiettivo di migliorare l'esperienza dei giocatori.

Con questa patch prendono ufficialmente il via le Ranked Battles e a tal proposito i giocatori riceveranno una notifica in-game con tutti i dettagli sulle Ranked Battle Stagione 1. L'aggiornamento risolve anche un problema con la musica che non veniva riprodotta correttamente durante uno scontro gli Elite Four e come detto l'update porta in dote anche la "risoluzione di vari bug" anche se il changelog non chiarisce quali problemi vengano effettivamente risolti.

L'aggiornamento 1.1.0 potrebbe dunque migliorare le performance di Pokemon Scarlatto e Violetto, effettivamente non eccezionali, sopratutto per quanto riguarda il framerate. La patch sarà disponibile più avanti nel corso della giornata di oggi, giovedì 1 dicembre, Nintendo sembra aver preso sul serio le critiche ed i feedback della community e la compagnia sta lavorando per migliorare le performance dei due giochi.

Se volete saperne di più sul nuovo gioco dei Pokemon vi rimandiamo alla recensione di Pokemon Scarlatto e Violetto, su Everyeye.it trovate anche la guida con i trucchi di Pokemon Scarlatto e Violetto, particolarmente utile per i nuovi giocatori.