Pokémon Scarlatto e Violetto, arriva la IX Generazione: tutti i nuovi Pokémon confermati

Con la presentazione di tantissime novità su Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, non poteva mancare all'appello il reveal di alcuni inediti Pocket Monster.

Al momento, Game Freak non ha ancora confermato quante saranno le creature parte della IX Generazione di Pokémon, ma la software house ha già alzato il sipario su alcuni dei Pocket Monster inediti che gli Allenatori incontreranno nella coppia di esclusive Nintendo Switch. Dagli Starter sino ai Leggendari, facciamo il punto della situazione sul Pokédex di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto:

Sprigatito : dalle sembianze di un gatto, è lo Starter di tipo Erba , conosce l'abilità Erbaiuto. Presumibilmente avrà due evoluzioni, ancora non rivelate;

: dalle sembianze di un gatto, è lo , conosce l'abilità Erbaiuto. Presumibilmente avrà due evoluzioni, ancora non rivelate; Fuecoco : simile ad un peperoncino, è lo Starter di tipo Fuoco , conosce l'abilità Aiutofuoco. Anche lui avrà sicuramente due evoluzioni, ancora ignote;

: simile ad un peperoncino, è lo , conosce l'abilità Aiutofuoco. Anche lui avrà sicuramente due evoluzioni, ancora ignote; Quaxly : molto simile ad una piccola papera, è lo Starter di tipo Acqua , conosce l'abilità Acquaiuto. Ache in questo caso, ci attendiamo due evoluzioni;

: molto simile ad una piccola papera, è lo , conosce l'abilità Acquaiuto. Ache in questo caso, ci attendiamo due evoluzioni; Smoliv : il Pokémon Oliva è una creatura di tipo Erba/Normale , conosce l'abilità Sveglialampo e i giocatori lo incontreranno per la prima volta come membro della squadra di Nemi;

: il Pokémon Oliva è una creatura di , conosce l'abilità Sveglialampo e i giocatori lo incontreranno per la prima volta come membro della squadra di Nemi; Pawmi : creatura che ricorda nel concept l'iconico Pikachu, Pawmi è un Pokémon Topo di tipo Elettro . Conosce le abilità Statico e Alternacura, e anche in questo caso parliamo di una creatura parte della squadra di Nemi;

: creatura che ricorda nel concept l'iconico Pikachu, Pawmi è un Pokémon Topo di . Conosce le abilità Statico e Alternacura, e anche in questo caso parliamo di una creatura parte della squadra di Nemi; Lechonk : già eroe dei social, il Pokémon Porcellino è una creatura di tipo Normale . Conosce le abilità Armavelo e Voracità ed è anche lui parte della squadra di Nemi. Nota a margine, l'espressione Lechon è utilizzata per indicare un piatto tipico della cucina spagnola, ovvero il maialino da latte arrosto;

: già eroe dei social, il Pokémon Porcellino è una creatura di . Conosce le abilità Armavelo e Voracità ed è anche lui parte della squadra di Nemi. Nota a margine, l'espressione Lechon è utilizzata per indicare un piatto tipico della cucina spagnola, ovvero il maialino da latte arrosto; Koraidon : Pokémon Leggendario esclusivo di Pokémon Scarlatto . Simile a un drago della tradizione centroamericana, non ne conosciamo ancora il Tipo;

: Pokémon Leggendario . Simile a un drago della tradizione centroamericana, non ne conosciamo ancora il Tipo; Miraidon: Pokémon Leggendario esclusivo di Pokémon Violetto. Simile ad un grande serpente, non ne conosciamo ancora il Tipo;

Per restare in tema di novità, ricordiamo che i due titoli saranno i primi titoli Pokémon veramente open world, con tanto di supporto alla modalità co-op per 4 giocatori in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto.