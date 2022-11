Pokémon Scarlatto e Violetto: arriva il nuovo e misterioso Pokémon di Paldea

Nel corso degli ultimi giorni, il mondo Pokémon ha celebrato alcuni eventi importanti per la community. Infatti, recentemente vi è stata la celebrazione del Dratini community event per gli amanti di Pokémon Go ma, soprattutto, è arrivato l'annuncio ufficiale di una nuova creatura che popolerà la regione di Pokémon Scarlatto e Violetto.

Partiamo con ordine: qualche giorno fa, in circostanze alquanto misteriose, il profilo Twitter di Pokémon aveva annunciato la presenza di un sito Internet, ove all'apertura del link appariva uno scrigno chiuso. All'interno della stessa pagina vi era un timer, il quale segnava come momento finale del countdown la giornata odierna, 6 novembre 2022. Non appena gli utenti hanno visionato tale sito, hanno immediatamente pensato ad un possibile annuncio di Pokémon Scarlatto e Violetto per, appunto, il 6 novembre 2022.

Così è stato: da poco, infatti, il profilo YouTube di Pokémon ha caricato un nuovo trailer del gioco, all'interno del quale possiamo vedere il giocatore alle prese con la nuova ed inedita creatura: Gimmighoul. Questa creatura, come suggerito in precedenza, è un simpatico mostriciattolo tascabile mai apparso in nessuna precedente produzione targata Pokémon e, dunque, farà parte della lista degli ultimi Pokémon inseriti con la nuova regione Pokémon, Paldea.

Come possiamo osservare dal trailer, tuttavia, Gimmighoul possiede ben due forme diverse: la forma scrigno e la forma ambulante. Con la prima delle due forme, il Pokémon sarà una creatura di tipo Spettro con l'abilità Paura, mentre della seconda non vi sono informazioni, se non l'aspetto del mostriciattolo. La nuova creatura è avvolta da un alone di mistero, tanto da aver condotto il Prof. Willow ed il Prof. Zim a ricercare nuove informazioni su Gimmighoul.

The Pokémon Company e Nintendo continuano a deliziare i propri utenti con delle iniziative molto simpatiche come quella del teaser di Gimmighoul ma, soprattutto, continua a rivelare sempre più dettagli della loro produzione ormai in dirittura d'arrivo. Il 18 novembre 2022 è ormai alle porte e non vediamo l'ora di scoprire cos'ha in serbo per noi la nuova avventura ambientata a Paldea, pronta a farci scoprire tanti nuovi misteri e molte altre creature inedite, come il nuovo Gimmighoul. La nona generazione di giochi Pokémon si prospetta essere molto interessante, ma qual è la miglior generazione in assoluto?

Prima di salutarci, però, vi rimandiamo alla nostra prova della demo di Pokémon Scarlatto e Violetto. Cosa ne pensate del nuovo Gimmighoul e, più in generale, dei nuovi capitoli Scarlatto e Violetto? Fatecelo sapere qui sotto, attraverso l'apposita sezione dedicata ai commenti.