Pokémon Scarlatto e Violetto: in arrivo un grande update a febbraio

Pokémon Scarlatto e Violetto hanno infranto qualsiasi record per la serie Nintendo, tuttavia non sono state poche le lamentele degli utenti in merito all'insufficiente comparto tecnico della coppia di giochi targati Game Freak.

Dopo aver già aggiornato i due titoli tramite precedenti patch, il team di sviluppo sta lavorando ad un nuovo grande update che verrà lanciato nel corso del mese di febbraio, come annunciato da The Pokémon Company e Nintendo.

I dettagli riguardanti l'update non sono ancora state condivisi, tuttavia sappiamo che "includerà correzioni di bug e funzionalità aggiuntive". Ulteriori informazioni seguiranno "presto", dunque rimaniamo in attesa di prossimi aggiornamenti da parte di Nintendo.

Il primo aggiornamento di Pokémon Scarlatto e Violetto è stato pubblicato all'inizio di dicembre, che ha contribuito a mettere una toppa ai numerosi problemi tecnici segnalati dai giocatori. Evidentemente i due giochi hanno ancora bisogno di miglioramenti, e gli sviluppatori cercheranno di stabilizzare ulteriormente l'esperienza di gioco con la nuova patch.

Pokémon Scarlatto e Violetto guidano la classifica dei giochi più venduti in Giappone nel 2022, superando per copie vendute atre hit targate Nintendo come Splatoon 3 e Leggende Pokémon Arceus. La casa di Kyoto continua in questo a dominare il mercato nipponico, come fa da ormai ben 18 anni consecutivi.