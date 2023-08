Pokémon Scarlatto e Violetto, aspettando il DLC: Pikachu conquista La Rinascente

A poche settimane di distanza dalla pubblicazione dell'ultimo video gameplay dedicato all'espansione di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, i mostriciattoli tascabili sbarcano in Italia.

Dal 29 agosto e sino al 2 ottobre, le creature Game Freak danno infatti appuntamento ai fan presso la sede principale de La Rinascente a Roma. Lo store, situato in Via del Tritone - a due passi dalla fontana di Trevi e da piazza di Spagna -, è infatti stato pacificamente invaso dai Pokémon, pronti a festeggiare la riapertura delle scuole e il prossimo ampliamento del mondo di Pokémon Scarlatto e Violetto.

Per l'intera durata dell'iniziativa, i visitatori de La Rinascente potranno ammirare le esposizioni targate Pokémon nelle gallerie affacciate sull'atrio del negozio, oltre a uno spazio pop-up esclusivo del marchio, situato nell'area espositiva al piano interrato. Spazio dunque a gadget acquistabili e a photo opportunity dedicate a Pikachu e compagni e legate al Gioco di Carte Collezionabili Pokémon e ai videogiochi della serie.



Proprio nella sezione gaming, il pubblico potrà provare liberamente Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Presso il negozio sarà inoltre possibile prenotare Detective Pikachu per Nintendo Switch a un prezzo speciale esclusivo di La Rinascente. Tra il 9 e il 10 settembre, infine, lo spazio espositivo darà il benvenuto a Pikachu in persona, con il Pokémon di tipo Elettro pronto a rendere omaggio alla Città Eterna.