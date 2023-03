Pokemon Scarlatto e Violetto: la Forza Assoluta di Decidueye nel nuovo Raid

In attesa della patch per il bug del Bad Egg di Pokemon Scarlatto e Violetto, Game Freak invita tutti gli Allenatori di Paldea a prepararsi per il prossimo Raid Teracristal, un evento che vedrà i giocatori fronteggiare una minaccia davvero formidabile.

A partire da questo fine settimana, Decidueye comparirà all'interno dei Raid Teracristal generati dai Cristalli Neri: non essendo originarie di Paldea, queste creature appariranno nella dimensione fantasy di Pokemon Scarlatto e Violetto in versione Teratipo Volante, con tanto di Emblema della Forza Assoluta che contribuirà a renderlo ancora più temibile.

Solo attraverso la collaborazione con i propri amici sarà possibile battere questo potente Pokemon Teracristal. Chi vorrà catturarlo, di conseguernza, si prepari a quest'ardua battaglia che avrà luogo da venerdì 17 marzo a domenica 19 marzo, per poi riprendere la settimana successiva dal 24 al 26 marzo.

Come di consueto, per incontrare i Pokemon degli eventi Raid Teracristal è necessario scaricare le ultime Notizie dal PokéPortale: il download degli aggiornamenti in questione avviene automaticamente una volta connessa la propria console Nintendo Switch a internet. Prima di lasciarvi al nuovo video che preannuncia l'imminente battaglia con il Teratipo Volante di Decidueye, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale su Pokemon Scarlatto e Violetto, un viaggio turistico a Paldea.